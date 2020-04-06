大陸廠返工率總算上升、客戶回補庫存，毅嘉（2402）3月營收為5.12億元，較上個月增加129％，創近五個月來營收新高。法人表示，毅嘉4月到目前為止的接單金額與3月營收接近，不過4月營收能否維持3月水準，還有待觀察。

毅嘉3月軟板產品營收為3.88億元、月增率達127％，機構整合元件產品3月營收為1.23億元，月增率也近128％。毅嘉表示，電子組裝大廠祭出高額獎金招工，電子組裝大廠2月中下旬復工狀況良好，但是也連帶使中小型零組件業者招工不易，一直到3月多員工返工狀況才明顯好轉，毅嘉3月營收還是受到大陸廠缺工的影響，不過營收在返工率回升及客戶回補庫存情況下，較前一個月增加達 129％。

毅嘉表示，時至4月大陸廠缺工問題已獲得緩解，接單、生產情況都趨於穩定，未來營收及獲利有機會出現逐季增溫，可是毅嘉也表示，COVID19疫情對全球景氣發展及對終端消費的影響仍是影響未來營運走勢的一大變因。

法人則指出，由於中小型電子零組件業者返工比電子組裝大廠晚了3週左右，讓毅嘉不少客戶端的庫存「嗷嗷待哺」，並因此帶動毅嘉4月接單狀況還不錯，然而客戶多在月中調整訂單，會再加急單、還是向下修正訂單，仍是未知數。

(工商 )