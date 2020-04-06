昇佳電子3月營收年增逾六成 19:342020/04/06 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 興櫃股王昇佳電子（6732）於6日公布3月份營收，受惠感測器市場需求爆發，成功延續2月高檔表現，單月營收繳出4.85億元成績，較去年同期大幅成長62.95％，累計今年前三季營收達13.5億元，年增88.71％。 矽創子公司昇佳電子主要從事環境光感測器、加速度感測器及鄰近感測器等晶片的研發設計與銷售，先前上櫃申請案已順利通過，公司董事會將辦理初上櫃前現金增資，預計將以每股500元暫定價格發行357.5萬股，以6日收盤均價542.07元計算，折價幅度約為7.76％。 (工商 ) #矽創 #昇佳電子 #感測器 #月營收 #逾六成 也許您會感興趣 推薦閱讀 台股月線連三黑 宜關注3月營收 18:122020/04/02 財經 復工有感 元晶3月營收月增20.59％ 10:312020/04/06 財經 晶睿3月營收公布 股價走堅 12:422020/04/06 財經 新普3月營收寫同期新高 14:232020/04/06 財經 《通信網路》大數據「預測空污」 台灣大建構空氣地圖 14:322020/04/06 財經 群電3月營收月增82.2% 以27.55億元創同期歷史新高 15:182020/04/06 生活 新洲前2月自結獲利1600萬元 EPS0.27元 16:262020/04/06 財經 《業績-半導體》南亞科3月營收創16月新高 Q1季增近1成 16:482020/04/06 財經 急單浮現 圓展三月營收見雙成長 17:272020/04/06 財經 砷化鎵三雄3月營收 全數雙率雙增 17:592020/04/06 財經 財經熱門新聞 過完清明如何操盤？散戶4月賣股票的下場… - 財經 Zoom爆資安漏洞 中華電即日起停賣 - 財經 1杯咖啡害慘散戶！謝金河驚曝背後3大幫兇 - 財經 逃命！巴菲特狂賣這2檔套現百億 背後真相… - 財經 星宇航空悄悄復飛了 運貨到檳城與澳門 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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