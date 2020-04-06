興櫃股王昇佳電子（6732）於6日公布3月份營收，受惠感測器市場需求爆發，成功延續2月高檔表現，單月營收繳出4.85億元成績，較去年同期大幅成長62.95％，累計今年前三季營收達13.5億元，年增88.71％。

矽創子公司昇佳電子主要從事環境光感測器、加速度感測器及鄰近感測器等晶片的研發設計與銷售，先前上櫃申請案已順利通過，公司董事會將辦理初上櫃前現金增資，預計將以每股500元暫定價格發行357.5萬股，以6日收盤均價542.07元計算，折價幅度約為7.76％。

(工商 )