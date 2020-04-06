財政部為督導公股銀行強化辦理政府各項紓困振興貸款，分別於2020年3月16日及30日召開會議，要求公股銀行應積極配合各部會所定紓困振興辦法，強化相關紓困貸款配套措施，加強行員教育訓練，熟稔紓困振興措施內涵，主動關懷及時協助有需要之企業，從寬從速從簡落實辦理紓困振興方案，並完善各銀行紓困專區資訊，加強與民眾溝通，俾有效協助受影響之企業或個人，及時取得資金協助，順利度過疫情難關。

截至2020年4月1日，公股銀行配合辦理各部會紓困方案，受理申請共1,404戶，金額199.38億元，核准317戶41.18億元。另前於各部會研擬相關紓困振興辦法作業期間，財政部已同步督請公股銀行研議對企業、個人戶提供相關協助措施。

截至2020年4月1日公股銀行自辦方案辦理情形：企業戶部分，既有貸款寬緩或展延核准281戶120.77億元，新增貸款核准930戶59.75億元；個人戶部分，既有貸款寬緩或展延核准587戶57.45億元，新增貸款核准8戶2,410萬元，信用卡緩繳核准226件。

(工商 )