清明連假讓悶壞的民眾忍不住往外跑，也反應在賞屋人潮上，業者表示，清明連假的賞屋人潮和成交金額雙雙成長，其中不乏因低利率條件及台灣防疫優於各國，為剛性需求及境外歸國的民眾增添購屋信心。

根據創意家行銷數據顯示，清明連假期間賞屋「初訪客組數」及「回訪客組數」分別上漲13.9%及24.3%，「總成交戶數」比起上周增加16.7%，「總成交金額」也提升19.3%。

創意家行銷品牌公關陸宜表示，有不少海外返台者，此次對台灣防疫和醫療政策超優於國外體悟深刻，加上近幾個月已經證明疫情對房價影響甚微，因此決定落葉歸根、在台置產；也有一名客戶曾在SARS期間買房，對台灣房市有信心，尋覓2個月，於兒童節當天看上「弘暉大苑III大境區」公園第一排、4房的房型，因為僅剩2戶，所以賞屋當天就下訂。

陸宜也發現，疫情期間主打小坪數優惠的產品，投資客賞屋增加1成多，想趁疫情撿便宜，找尋市價破底的產品入手，但自住客回訪頻率也變高，也有不少自住客怕疫情過後價格難談，平均回訪2次就下訂。「仁愛柏麗」一名34歲電子工程師趁著房貸超低利率租不如買，連假4天回訪2次就成交。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)