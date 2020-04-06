金車大塚公司熱心捐贈物資，台中市議會副議長顏莉敏（左二起）6日與民政局長吳世瑋代表接受，分送給居家檢疫民眾。（盧金足攝）

防疫總動員，目前台中市居家檢疫人數3000多人，市府分送居家檢疫者「防疫關懷包」，企業紛捐贈物資，市議會副議長顏莉敏6日邀集業者致贈飲品，為市府充實關懷包，民政局長吳世瑋表示，各縣市物資包豐富，「桃園澎派像普渡，台中的像作醮」，讓居家檢疫者感受政府的貼心。

顏莉敏指出，疫情不斷升溫，除了防疫物資相關產業，許多企業希望能為防疫貢獻一己之力，響應贊助廠商金車大塚公司，深耕台灣「為人類健康作出貢獻」企業理念，募資邀約雙方一拍即合，為防疫工作提供資源。

金車大塚公司以大貨車載來5000多瓶飲品，包括寶礦力水得及1萬包寶礦力水得粉末包給市府，希望透過減糖低熱量的飲品，提供居家檢疫民眾，補給身體水分及活力，寶礦力水得粉末包冷熱水都可沖泡，居家檢疫不能外出，要多補充水分。

顏莉敏表示，目前台中市居家檢疫人數3154人，市府提供民眾的「防疫關懷包」仰賴社會各界支持，希望這份善心能夠帶動更多企業投入，共同努力讓台灣早日度過疫情危機。

吳世瑋說，各界捐贈防疫物資，還包括慈濟基金會、味丹企業送泡麵、大甲裕珍馨奶油酥餅、芋頭酥，及元明商店太陽餅，對居家檢疫者而言，也如福袋一樣，每批分配都有不同產品。

(中時 )