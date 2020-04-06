德國設計獎決賽優勝徐嘉明、莊雅婷夫妻，租下竹南2號倉庫，打造「中山168」，日前卻遭鐵路局要求終止租約，希望能留住中山168。（何冠嫻攝）

苗栗返鄉青年徐嘉明、莊雅婷夫妻，向台灣鐵路局租下竹南2號倉庫，打造「中山168」，提供青年藝文創作的交流平台，並做地方創生的推動基地。今年剛開幕卻收到「房東」終止契約，6日2人哽咽爭取留下中山168創生空間。

徐嘉明、莊雅婷創造腕錶文創商品「1多點」，作品參加2019年德國設計獎勇奪決賽優勝，並為厚植在地創生能量，去年7月向台鐵簽約租下竹南2號倉庫，租期5年、續租3年，投資2、300萬元整修老舊倉庫，盼能打造成為苗栗小松菸，串聯在地工藝、創作等藝術家，推廣苗栗在地工藝。

今年「中山168」1月18日盛大開幕，但台鐵卻在2月13日、3月30日依序發送公文，以倉庫耐震初評報告結果，建物有安全疑慮為由，終止契約並要求收回倉庫。

徐嘉明、莊雅婷收到消息大感錯愕，6日表示，台鐵標租前就應完成使用執照、耐震度等申請評估程序，簽約後更應即時告知耐震報告結果，認為行政程序有瑕疵，希望能進行第二次詳評，且如要加強結構，應由出租人台鐵負責，爭取守住中山168。

台灣鐵路局台中貨運所經理陳政文表示，審計部去年要求台鐵進行倉庫總體檢，若未通過耐震度初評且及不符合出租經濟效益，一律解約，對於承租人已耗費時間與經費進行裝修，卻面臨如此結果深感抱歉，並將持續努力找尋共識。立委徐志榮辦公室也將於13日邀集相關單位召開協調會，取得雙方共識尋求解決。

(中時 )