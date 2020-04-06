桃園市中壢區一名50歲黃姓婦人，今年1月觸摸到右側乳房疑似有突出硬塊，到社區院所看診，再轉診至聯新國際醫院進一步檢查，發現有腫瘤，經開刀手術後情況穩定。聯新國際醫院開立轉出單，讓黃女士可以到住家附近的中美醫院進行後續追蹤治療。

聯新國際醫院推動雁行計畫的分級醫療與雙向轉診，協助民眾在住家附近的診所醫院獲得良好醫療照護，而且即使是重大疾病、手術、癌症的後續追蹤，只要經醫師評估確認病況穩定，也同樣適合轉診到社區就近看病。

聯新國際醫院助理副院長陳子安表示，重大疾病患者在治療或手術後，再轉診到社區院所做追蹤，就不必經常舟車勞頓跑大醫院拿藥，只要定期回院檢查即可。此外，社區院所醫師可以透過健保醫療資訊雲端查詢系統，瞭解病人的完整病歷資料與檢驗結果，不必擔心後續治療的銜接。

雁行計畫除了疾病治療的垂直整合，社區院所也可以透過雙向轉診，安排病人到大醫院做進階的電腦斷層(CT)、磁振造影(MRI)等影像檢查，完成之後再轉診回原診所，醫師只要透過網路就可以線上查詢影像資料。

中美醫院副院長許明惠表示，醫師如果能夠更詳盡掌握病人的身體狀況，就越能針對病人提供最適合的治療評估建議。以癌症治療為例，腫瘤是否轉移，全身其他部位或心血管的健康狀況，都會影響治療方式，包括是否採取化療、放療、荷爾蒙治療、手術，或是不同治療方式的搭配。醫師取得完整精確的檢查資料，越清楚病人的身體狀況，越能提出最適合的治療計畫。

陳子安指出，聯新國際醫院為中度級具備急性腦中風重度級急救責任醫院，特別引進高解析影像檢查儀器，以提高病症診斷效率，掌握黃金治療時間。聯新國際醫院推動雁行計畫，將醫療資源進行整合與共享，提供雁行團隊上百家醫療院所，可以透過方便快速的雙向轉診，幫助病人獲得完整的檢查與治療，讓民眾安心在社區看診與後續追蹤。

(中時 )