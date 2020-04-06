海軍傍晚表示，海軍康定級艦（拉法葉艦）干擾火箭發射系統係結合戰鬥系統，面對敵飛彈威脅時，能有效提升艦船本身存活率，使用迄今已逾25年，系統及干擾彈面臨消失性商源，因此辦理「康定級艦干擾系統延壽案」，計8億餘元決標。

海軍指出，為使戰力無縫接軌，避免形成戰力間隙，達快速提升戰力目標，同時考量法方智慧財產權問題，經審慎評估後，依政府採購法規定辦理「康定級艦干擾系統延壽案」，以滿足海軍作戰需求。

根據國防部今天的對外公告，海軍將以8億355萬4103元，對法採購康定級軍艦DAGAIE MK2干擾火箭發射系統升級套裝，全案由法國國防顧問公司DCI.DESCO得標。每艘康定級艦配備有兩座DAGAIE干擾彈發射系統，採全自動化，可發射14枚各類型干擾彈與熱焰彈，屬於電戰反制系統。此案現在開始執行，預估112年1月底完成升級。

(中時 )