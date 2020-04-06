新冠肺炎疫情持續延燒，據統計，目前已有近8千人遭放無薪假，勞動部因而祭出「充電再出發訓練計畫」及「安心就業計畫」，但投保勞保低於基本工資的勞工無法享受計畫的好處，因此，勞動部擬針對投保級距低於2萬3800的勞工祭出「安心即時上工計畫」，提供每小時158元津貼、最高工時80小時、每月最高可額外領取1萬2640元。

因應此次疫情，勞動部日前修正「充電再出發訓練計畫」，提供無薪假勞工每小時158元訓練津貼、每月最多120小時、最多可額外月領1萬8960元；也針對未能參訓的勞工提供最高1萬1千元的5成薪資差額補貼。

但未能針對部分工時勞工，因此，勞動力發展署規劃「安心即時上工計畫」初步匡列就安基金60億元、預計協助6萬人，補貼這些因疫情減少工時勞工，提供每小時158元、每月最高80小時、最高1萬2640元的工作津貼。

勞動力發展署創新發展中心主任游明鑫表示，在疫情不同階段、不同情況時要有不同的藥方對症下藥，目前還沒到失業潮，但已傳出有部分事業單位減少部分工時者工作時間、恐怕會減少他們的所得，因此針對只要在6個月內有2個月加保勞保紀錄的部分工時者或失業者，就可以利用「安心即時上工計畫」。

游明鑫指出，目前預計會提供6萬個職缺，如各部會局處量額溫、村里幹事的居家關懷服務，也有部分學校、農委會等皆有提出需求，計畫會在近日內公布，啟動的時間將落在4月中下旬。

(中時 )