雲林縣西螺警分局崙背分駐所日前執行網路巡邏，發現臉書社團「單純崙背人」內張貼6名越籍人士照片，指稱為新冠肺炎確診病患且出沒在崙背附近，引起民眾恐慌，警方調查後確認該貼文為不實消息，將1名貼文者送辦、依法裁罰12萬元。

西螺警方表示，經調查臉書社團「單純崙背人」的6名越籍人士照片，為日前海巡署通報脫逃的偷渡犯，並分別於上個月25、26日緝捕歸案，歸案後並未出現肺炎症狀。

該社團張貼不實訊息造成民眾恐慌，貼文者到案後向警方供稱，因一時沒有求證便轉發，不知道此舉已觸法，警方依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，將貼文者移送雲林地檢署複訊後偵辦。

西螺警分局分局長徐俊生指出，警方在此澄清崙背地區並無相關確診案例，相關肺炎疫情均以中央流行疫情指揮中心公布為主，請民眾不要擔心恐慌。同時提醒民眾散布不實疫情訊息，將處3年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣300萬元以下罰金，請大家不要以身試法。

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(中時 )