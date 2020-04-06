三重天台地下室驚見40歲男裸屍 全身無外傷 19:292020/04/06 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （民眾提供／戴上容新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市三重天台廣場地下室竟陳屍一具40歲男裸屍，保全員6日前往地下室進行例行巡視時發現屍體，急忙報警尋求協助，警方獲報後已在現場拉起封鎖線進行採證，初步了解，男子身上並無任何外傷，至於男子確切身分及死因，仍待後續進一步調查釐清。 據了解，保全員今天稍早於三重天台地下室進行巡視時，赫見一具40歲的男子，全身赤裸陳屍在樓梯間，急忙報警尋求，警方獲報後在現場拉起封鎖線進行採證，屍體身上並無外傷，男子確切身分及死因仍待後續進一步調查釐清。 三重天台地下室驚見40歲男裸屍，警方已在現場拉起封鎖線。（讀者提供/吳家詮傳真） (中時 ) #三重 #天台 #地下室 #驚見 #40歲 #男裸屍 #全身 #無外傷 #地下室 #報警 也許您會感興趣 推薦閱讀 高捷橋頭糖廠附近工地開挖 驚見女桶屍 13:302020/04/02 社會 橋頭糖廠站整地 挖出女桶屍 04:102020/04/03 社會新聞 防治登革熱 高市聯合掃蕩孳生源 04:102020/04/03 地方新聞 擦撞中央分隔島後翻覆起火 男子當場被燒死 12:332020/04/03 社會 揭密：為何火化爐焚屍時會傳來哭聲？ 08:572020/04/04 搜奇 強制戴口罩首日 公車奧客不配合、捷運上口罩戴下巴 16:582020/04/04 生活 男搭車睡醒下錯站 回神一看「武漢站」欲哭無淚 21:042020/04/04 社會 父遺像成商場地磚任人踩 哈薩克女又驚又怒急報警 11:012020/04/05 國際 大眾運輸強制戴口罩 新北今有4人不聴勸報警處理 17:432020/04/05 生活 南美洲疫情擴散「數十具屍體」橫躺街頭！厄瓜多副總統緊急道歉 19:052020/04/05 國際 社會熱門新聞 鄭文燦發怒 中壢居檢男搭高鐵到台南 恐被罰100萬 - 社會 板橋驚傳男學生墜樓 曾傳簡訊給老師道別 - 社會 涉掏空中影 前副董事長莊婉均判8年半定讞 - 社會 賓士休旅車突冒火 媽抱孩衝下車躲一劫 - 社會 在家深蹲也出事？他「上上下下」被老闆看光全因... - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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