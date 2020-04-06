新北市三重天台廣場地下室竟陳屍一具40歲男裸屍，保全員6日前往地下室進行例行巡視時發現屍體，急忙報警尋求協助，警方獲報後已在現場拉起封鎖線進行採證，初步了解，男子身上並無任何外傷，至於男子確切身分及死因，仍待後續進一步調查釐清。

據了解，保全員今天稍早於三重天台地下室進行巡視時，赫見一具40歲的男子，全身赤裸陳屍在樓梯間，急忙報警尋求，警方獲報後在現場拉起封鎖線進行採證，屍體身上並無外傷，男子確切身分及死因仍待後續進一步調查釐清。

三重天台地下室驚見40歲男裸屍，警方已在現場拉起封鎖線。（讀者提供/吳家詮傳真）

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