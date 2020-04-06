近期遠距視訊會議軟體Zoom不斷被報導資安漏洞疑慮。中華電信6日宣布停售Zoom產品，同時，將提供與微軟合作的「Office 365 商務基本版」Teams產品做為Zoom替代方案。

中華電信表示，已於3月30日請Zoom產品代理商百商數位科技股份公司針對資安漏洞提出說明，在資安疑慮未釐清前，立即停售Zoom產品，對資安有疑慮客戶協助客戶移轉至適當遠端視訊服務。

新冠肺炎持續肆虐，為企業營運及發展帶來重大衝擊，全球許多企業積極採取遠距工作的配套措施，以因應公司正常營運作業。近期遠距視訊會議軟體Zoom不斷被報導資安漏洞疑慮。中華電信3月30日請Zoom產品代理商（摩百數位股份有限公司）針對資安漏洞提出說明，在資安疑慮未釐清前，立即停售Zoom產品，對資安有疑慮客戶協助客戶移轉至適當遠端視訊服務。

中華電信表示，對資安等級要求嚴格的客戶，中華電信將提供與微軟合作「Office 365 商務基本版」Teams產品做為Zoom替代方案。該方案專為企業客戶量身打造，讓企業員工在資訊安全、資料傳輸加密不外露特性下，透過不同平台、載具，可建立多功能遠距視訊會議，彈性即時協同辦公。

中華電信的客戶在租用Zoom服務合約期間，中華電信將以原契約等價優惠提供Office 365服務，確保原租用Zoom服務之客戶「服務不中斷，熟悉新產品」目標。

中華電信強調，Microsoft Office 365商務系列遠距視訊會議Teams產品可支援250人同時視訊會議、使用電子白板、共享螢幕桌面、共編Office文件、控管團隊成員等企業級整合通訊功能，且具備1 TB超大容量OneDrive雲端儲存空間、50GB 郵件信箱Exchange Online，不僅提升工作效率，更讓團隊協同合作無縫接軌。Microsoft Teams具備完整的資安防護，支援多因子驗證（MFA）、聊天和頻道消息中具備數據?失防護功能（DLP）、使用相互傳輸層安全性（MTLS）通訊協定在網際網路上提供加密通訊和端點驗證。

面對重大災損威脅，企業必須確保資料與系統的異地備份、備援與災難復原能力，中華電信更提供企業安心備份方案可讓企業能夠持續運作，落實營運持續管理(Business Continuity Management, BCM)。中華電信結合國際領導品牌Azure與Veeam，針對不同設備包含工作站、虛擬機、伺服器等，透過Veeam Backup Agent輕鬆備份到雲端，讓企業有備無患，降低風險與損失。

此外，因應企業IT人員分群辦公需要，中華電信IDC在全台北、中、南機房，提供異地備援機櫃搭配辦公空間之解決方案，規劃企業完備的營運不中斷計畫。中華電信整合資通訊領域優勢，以豐富的團隊營維運經驗，提供專業架構規劃與技術諮詢服務，協助企業超前部署，共同面對防疫挑戰。

(工商 )