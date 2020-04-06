據日本媒體報導，為了阻斷新冠肺炎疫情蔓延，日本最快周二將宣布進入緊急狀態，時間最多可能長達半年，安倍政府同時準備推出幾千億美元的振興方案，搶救瀕臨衰退的經濟。

日本目前確診病例超過3,500人，死亡人數85人，與其他疫情熱區國家相較，整體災情相對較輕，但問題是確診人數還是不斷增加，尤其是東京，已確診感染總人數已逾1,000人。

讀賣新聞周一報導，日本首相安倍將於周一稍晚公布其緊急狀態計畫，共同社則報導，緊急狀態措施將於周三正式實施。

宣布緊急狀態可讓日本政府對民眾下禁足令，並要求企業停工，但不是像其他國家所採取的全面封鎖，大多數情況下，違反規定者並無罰則，所以政策落實主要還是靠社會的壓力，與老百姓對政府自發性的配合度。

隨著疫情升溫，日本政府採取宣布進入緊急狀態的壓力不斷增加，但安倍一直以對民眾與企業的限制太大為由，不願採取此一措施。

花旗表示，如果進入緊急狀態，日本第二季國內生產毛額（GDP）季減年率幅度估達19.7％。花旗指出，該季消費者支出估計將萎縮6％，企業投資衰幅也在5到6％，2020會季年度全年GDP料負成長4.7％。

配合實施緊急狀態，安倍政府本周也會推出幾千億美元的經濟振興方案，政府發言人菅義偉表示，安倍內閣尚未定案。

日本社會普遍支持宣布進入緊急狀態，由日本新聞網發布的最新民調結果顯示，日本8成的民眾認為安倍應該宣布進入緊急狀態，只有1成2表示反對。另外，安倍的施政滿意度僅43.2％，較上個月下滑5.7個百分點。

東京都知事小池百合子上周表示，鑒於無法追蹤感染源的比率過高，她支持宣布進入緊急狀態，以便於落實更嚴格的保持社交距離政策。

政府防疫專家指出，緊急狀態可降低人與人接觸達80％，從而防止疫情大爆發。

(工商 )