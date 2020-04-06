線上影音平台「CATCHPLAY＋」陪觀眾防疫宅在家，在好萊塢電影《冰雪奇緣2》、《STAR WARS：天行者的崛起》、國片《江湖無難事》等強片的推動之下，CATCHPLAY＋影音平台3月觀影流量再創高峰，付費註冊會員數較去年同月成長1.5倍；而清明連假時，由《花邊教主》編劇打造的全新喜劇影集《柔伊的讀心歌單》獨家上架，更使註冊會員數成長近2倍，締造佳績。

3月份CATCHPLAY＋影音平台電影類觀看排名，由新上架的動畫強片《冰雪奇緣2》奪冠；以黑色幽默敘述荒誕犯罪事件的喜劇《江湖無難事》則躋身亞軍；而故事內容與肆虐全球疫情有高度雷同的電影《全境擴散》仍高居第3；電影《STAR WARS：天行者的崛起》挾帶全球超過300億台幣票房的爆棚口碑，雖然上架僅數日，觀看排名躍昇第4名；橫掃法國凱薩獎10項提名的電影《燃燒女子的畫像》則晉升第5名。

不只如此，CATCHPLAY＋在4月加碼推出熱門夯片《猛禽小隊：小丑女大解放》、《李察朱威爾事件》與《地久天長》等片外，大破影史紀錄的奧斯卡強片《寄生上流：黑白版》也即將上架。

(中時 )