《跟鯊魚接吻》鍾瑶和羅宏正。（台視提供）

《跟鯊魚接吻》李運慶、羅宏正。（台視提供）

台視、三立《跟鯊魚接吻》4月5日播出第10集，劇中鍾瑶生病住院，羅宏正極盡心力照顧，夜晚疲憊累睡病榻，鍾瑶不忍為他蓋被，「洋紗CP」劇中曖昧放閃，甜出新高度。而劇中和鍾瑶青梅竹馬、默默守護她的李運慶，見狀不是滋味決心告白，沒想到竟被鍾瑶大發好人卡。

鍾瑶表示，現實生活中沒遇過被好友告白，個性直爽的她考慮兩秒：「有的話，當下就會拒絕。」思慮周詳的羅宏正想了許久：「在這圈子朋友很難得，如果處理不好，對方心裡會有芥蒂，會失去這朋友，也擔心兩人尷尬，所以會用開玩笑方式帶過。」被外界視為暖男的李運慶同樣笑著回應：「當下不知怎麼處理，可能會尷尬笑笑。

劇中三角關係創收視高潮，全體平均收視1.15、有效平均收視1.23都再創新高，網友戲稱羅宏正和李運慶情敵可組「洋軒CP」，乾脆出續集「跟海草接吻」。因兩人劇中為爭愛在醫院鬥嘴不已，網友紛紛笑說：「這兩隻超幼稚，醫生北北要森7，兩個會被轟出來。」、「葉軒應該贏不了，太軟了」、「兩人靠這麼近，感覺快親下去，最後應該他們才是一對」、「靠這麼近，要保持防疫距離啊！」

(中時 )