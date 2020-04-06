桃園市自元旦起，百貨公司、購物中心不得提供免洗餐具，但因應疫情，台茂已向環保局申請恢復使用，避免成防疫破口。（蔡依珍攝）

桃園市公家機關、校園和百貨禁用免洗餐具，違者面臨最高6000元罰鍰，但防疫期間藍綠議員都擔憂共用碗筷成防疫破口，桃園已有6機關行號申請暫時恢復提供一次性餐具，衛生局長王文彥強調防疫期間環保先放一邊，會研議桃園全面施行。

新冠肺炎全球大流行，桃園市議員林正峰和黃敬平為外食族擔憂，直言較具規模的餐廳有餐具清洗及殺茵設備，重複使用餐具較無疑慮，但設備不足的小吃店、旅遊區和路邊攤商，若只是簡單的清洗，可能成為防疫破口。

環境清潔稽查大隊長羅文林表示，環保署在去年8月8日修正「免洗餐具限制使用對象及實施方式」，授權各地方政府訂出實施期程，桃園市元旦起在原有的校園、商圈和公務機關外，將百貨公司、購物中心納入不得使用免洗餐具的範圍，違者可依《廢棄物清理法》處1200元至6000元罰鍰，量販店則從5月1日開始實施，但辦法也明訂但書，如發生區域性缺水或傳染病、甚至是清洗設備故障時，都可以申請暫時提供免洗餐具，最長可達3個月。

羅文林說，目前已同意中原大學、元智大學、統領百貨、佳瑪南崁店、八方雲集和星巴克6業者恢復使用免洗餐具，但強調僅適用紙吸管、紙餐盤或竹筷等材質，塑膠類還是一樣不得使用，市府會在例行性稽查時和更多業者宣導可以申請暫緩實施。

「防疫期間環保可以暫時放一邊！」衛生局長王文彥贊成恢復使用一次性餐具，強調是降低感染很好的方法，將與環保局研擬是否要桃園全面性實施。環保局長呂理德也說防疫期間消毒最優先，不會為難商家，但一定要做好垃圾分類，不要混在垃圾堆裡，他也強調會跟中央反映是否要拉長或全面實施。

桃園遠百指出，年初已全面公告禁用免洗餐具，恢復也只是暫時性，不會走環保回頭路，強調重複性餐具都經過縝密消毒，若顧客有疑慮往往就會自行攜帶餐具，且每一間合作餐廳隸屬公司的狀況不同，若政府有需要，會建議廠商配合政府防疫規範申請。

新光三越桃園店也表示不會申請，仍依總公司指示不開放一次性餐具使用。統領和台茂都考量防疫，向環保局申請恢復使用免洗餐具。

(中時 )