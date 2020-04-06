新冠肺炎疫情受災戶再加一！由日本優質動畫品牌「京都動畫」暖心打造的愛情動畫片《紫羅蘭永恆花園電影版》，原訂4月24日在日本上映，卻因為疫情持續蔓延，日本官方於6日公告確定延後上映；這也同時影響到台灣原訂在5月15日上映的檔期，將待日方後續擇定檔期之後，再行公告台灣的上映日期。

新冠肺炎疫情在日本持續升高，日本政府已經數度公告，建議中止或延後各種集會活動，連帶衝擊日本電影產業。繼《哆啦A夢：新‧大雄的恐龍》、《名偵探柯南：緋色的子彈》、《蠟筆小新：激戰！塗鴉王國和四位勇士》等近30部日本真人、動畫電影相繼宣布延後日本檔期之後，由「京都動畫」打造的《紫羅蘭永恆花園電影版》也確定延檔，「感謝大家對本系列作品一直以來的支持，電影本片目前已經製作完成，並朝公開上映的方向持續努力。不過在新冠肺炎於日本持續擴大，並伴隨日本政府所發表的策略，經過我們內部慎重考量，決定延後上映。」日方也表示最新的上映日期，將待確定之後，再於官方網站公告。

消息一出，再度震撼日本影壇與動畫界，並連帶影響到台灣原訂接力在5月15日的上映計劃。粉絲看到公告後也紛紛表示肯定：「沒問題，這是一個不錯的決定！」「雖然是個艱難的決定，但感謝在這樣的社會情況下，做出這項決定！」「會繼續等待上映的那一天！」台灣發行商「采昌國際多媒體」也在第一時間獲得告知，理解並尊重日方決定。至於台灣之後的更動檔期，將待日本後續明朗，並作出確切的檔期公告之後，再擇定合適的台灣檔期上映。

(中時 )