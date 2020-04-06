哈孝遠、瑄瑄、張棋惠、楊皓如及紀佩伶近日錄衛視中文台《一袋女王》，討論為什麼老公這麼欠罵，還有曾經罵到老公翻臉的尷尬經驗。瑄瑄跟哈孝遠去台中玩的路上，接連猛開他與豬的玩笑，哈孝遠一氣之下，直接下南崁交流道，把她丟在大馬路上，還作勢往前開走，嚇得她邊哭邊追車，但停車的地方其實就在娘家門口附近，而瑄瑄上車之後竟然還說：「這有什麼好生氣的，豬很可愛啊！」讓哈孝遠哭笑不得。

瑄瑄指出，哈孝遠吃飯時一陣狼吞虎嚥，怕他吃太多身體不舒服，她才忍不住碎念，念到老公看起來有些生氣，結果兩人上高速公路，瑄瑄看到一台貨車經過，上面載著滿是殺好吊在車上的豬，想說發揮幽默感，「老公，你怎麼沒上車？人家沒等你啊？」哈孝遠聽完立刻抓狂開罵，「你是不是綜藝節目看太多？做什麼效果？」剛好經過桃園南崁，哈孝遠乾脆直接下交流道，停在大馬路上，非常認真要她下車，當下有點嚇到的瑄瑄只能乖乖下車，結果他竟車開了就想走，讓瑄瑄當下哭著邊跑邊追車。

而張棋惠有次在老公與同事的聚會上大爆老公私下糗事，大家越笑她說得越起勁，就在大家哄堂大笑的空檔，老公要她一起去廁所張棋惠這才發現不妙，當下被老公關廁所15分鐘做為處罰。

(中時 )