建議嬰兒戴著成人口罩，遮住全臉、僅雙眼挖出兩個洞的照片。（陳治文提供／蔡依珍桃園傳真）

新冠肺炎全球大流行，民眾紛紛排隊搶購口罩，但嬰兒卻想買還買不到，尤其新生兒每個月都要施打預防針，一定要前往醫院或衛生所，加上美國又有6周大嬰兒染疫身亡，讓家長擔憂，不分藍綠議員都為嬰兒請命，衛生局長王文彥表示嬰兒防疫採「被動防護」，呼籲大人「戴好戴滿」保護嬰兒。

議員陳治文指出，確診案例不分年齡，昨新增4歲男童被返台爺爺傳染，美國芝加哥4月1日也傳出不足1歲、僅6周大的嬰兒，感染新冠肺炎不治身亡，成為全球年紀最小的死亡病例，她出示嬰兒戴著成人口罩，遮住全臉、僅雙眼挖出兩個洞的照片，強調嬰幼兒是被遺忘的一群，尤其要打預防針，一定要進出高風險的醫院或衛生所，新手爸媽都感到擔憂，應該盡速跟中央反映。

議員劉茂群也說，嬰兒戴成人或幼童口罩都過大，如今口罩量能提高，應該向下延伸到嬰兒。議員謝美英則指出，口罩有棉布、醫用、活性碳、N95等各式款式，當場出示11種款式要王文彥「猜猜看」辨識哪款有防疫作用，王強調外科口罩可以防止血液噴濺、醫用口罩可防口水，3層才有防護作用，布口罩則是延長避免醫用口罩破損，無法完全隔絕，雖然有新的號稱高科技材質，但沒有經過中央鑑定，不建議使用，呼籲若要搭乘大眾交通運輸工具、或是近距離接觸，仍要以醫用口罩為主。

王文彥坦言目前國內沒有製造嬰兒專用口罩，強調是特殊規格，一來嬰兒手會拉掉、二來流口水易沾溼，戴起來沒意義，且嬰兒耳朵不夠硬、掛不住，也擔憂嬰兒呼吸力較弱，口罩恐讓嬰兒過度費力呼吸而有窒息風險，因此不建議1歲以下嬰兒戴口罩。

王文彥直言嬰兒本來就是要大人保護，防疫以「被動防護」為主，如要外出可在嬰兒車上加套防風罩，周遭大人也全都要戴口罩，他也會指示醫院和衛生所做好消毒跟分艙分流。

(中時 )