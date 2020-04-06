衛生局長王文彥6日讚議員謝美英提供的「口罩板」做得很好，11款口罩有3款可防新冠肺炎，當場借用做為未來衛生局教民眾識別口罩的宣導板。（蔡依珍攝）

衛生局長王文彥6日讚議員謝美英提供的「口罩板」做得很好，11款口罩有3款可防新冠肺炎，當場借用做為未來衛生局教民眾識別口罩的宣導板。（蔡依珍攝）

衛生局長王文彥6日讚議員謝美英提供的「口罩板」做得很好，11款口罩有3款可防新冠肺炎，當場借用做為未來衛生局教民眾識別口罩的宣導板。（蔡依珍攝）

中央流行疫情指揮中心3日宣布，搭大眾運輸工具應戴口罩，勸導不聽最重罰1萬5000元，但桃園「獨步全台」，宣布9日起搭乘公車、捷運才要強制戴口罩，讓藍營議員斥桃園跟中央唱反調，市府強調桃捷3日即跟進中央實施，公車部分則因應口罩實名制3.0上路後再全面施行。

議員黃婉如指出，桃園市3月31日宣布4月9日起，包括機場捷運、樂活巴士、市區公車、公路客運和國道客運，全面強制戴口罩，違者可以拒載，但中央流行疫情指揮中心3日就下令搭乘鐵、公路等大眾運輸系統必須強制戴口罩，就算是布口罩也可以，台北捷運也跟進，勸導不聽者將開罰3000元至1萬5000元，並拒絕運送。

「桃園是桃園國嗎？」黃婉如斥一國兩制，直言只有桃園有勸導期，酸道：「是認為市長鄭文燦未來會入主中央，就可以我行我素嗎？」逼問王文彥新冠肺炎有分長短途距離嗎？能保證不會感染？認為應該一體適用。黃敬平也揶揄，外縣市不想戴口罩，想維持化妝美美的，歡迎來桃園，擔憂4天連假已成破口，斥衛生局長王文彥罔顧專業，喪失率先施行的黃金時間點。

王文彥坦言是考量中央口罩實名制升級版9日才上路，民眾可買到充裕口罩沒有不戴的理由，會向市長鄭文燦建議提早實施，也會加強勸導戴口罩。市府則強調，桃捷已於3日跟中央同步實施，目前施行運作良好，民眾都很配合，會持續宣導。

(中時 )