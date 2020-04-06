「政府政策一定遵守，但盼能有明確指示。」針對連假爆人潮、觀光疑成防疫破口爭議，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中6日向觀光業者致歉，對此，被推上風口的墾丁業者表示欣慰，強調防疫優先、大家都辛苦，但希望中央能下達明確指示，如事先告訴大家哪裡不能玩。

林姓業者稱，清明連假的「人潮衝擊」，墾丁店家真的嚇到了，但真的很感謝陳時中部長願意公開致歉，讓外界知道有些事情真的是不得已，非常時期防疫人員辛苦付出，大家都給予最高度的肯定與支持，但也要建議政府能下達明確指示，因為現在大家似乎摸不著頭緒。

他說，當初因政府說國旅可行，所以業者遵從防疫措施營業、遊客也安心上街，可是清明連假過後，「國旅好像變成不可行」，遊客、業者全都人心慌慌，眼見五一連假緊接而來，盼政府能明確訂出國旅到底行不行，或是指示能去的點、能開的店以及總量管制等。

他強調，如果政府下達命令什麼店不准開、哪裡不准去，大家一定全力配合，因為防疫優先是絕對的，只要指示明確、配套齊全，大家就不會亂成一鍋粥。

清明連假爆出遊潮，各界熱議觀光是否成防疫破口，當中墾丁首當其衝，除退房率高外，目前至5月底的訂房率不到1成，不過業者直言沒關係，強調一樣配合政府政策、以防疫為主，只盼疫情快過，大家放眼暑假。

(中時 )