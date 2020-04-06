劍湖山園區公布4月休園日。（劍湖山世界提供／許素惠雲林傳真）

劍湖山園區消毒防疫。（劍湖山世界提供／許素惠雲林傳真）

劍湖山園區加強對設施環境進行消毒。（劍湖山世界提供／許素惠雲林傳真）

新冠肺炎疫情衝擊旅遊市場，雲林古坑劍湖山世界為配合推動台灣好樂園防疫共識，今年4月的每周二、三休園1天進行防疫清潔，並配合政府的觀光業振興政策，進行人員教育訓練，以提升軟硬體服務品質，遊客可在營業日入園體驗。

有遊樂園業者自3月起開始採取部分日期休園措施，包括六福村、小人國、小叮噹、花蓮遠雄海洋公園等，劍湖山世界今日對外發布也跟進。

此外，也祭出優惠，4月9日起，4月壽星入園只需200元，當日壽星入園免費。

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(中時 )