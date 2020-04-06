配合防疫雲林劍湖山園區4月分日休園消毒 20:152020/04/06 中時 許素惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 劍湖山園區祭出壽星優惠入園的好康。（劍湖山世界提供／許素惠雲林傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 劍湖山園區公布4月休園日。（劍湖山世界提供／許素惠雲林傳真） 劍湖山園區消毒防疫。（劍湖山世界提供／許素惠雲林傳真） 劍湖山園區加強對設施環境進行消毒。（劍湖山世界提供／許素惠雲林傳真） 新冠肺炎疫情衝擊旅遊市場，雲林古坑劍湖山世界為配合推動台灣好樂園防疫共識，今年4月的每周二、三休園1天進行防疫清潔，並配合政府的觀光業振興政策，進行人員教育訓練，以提升軟硬體服務品質，遊客可在營業日入園體驗。 有遊樂園業者自3月起開始採取部分日期休園措施，包括六福村、小人國、小叮噹、花蓮遠雄海洋公園等，劍湖山世界今日對外發布也跟進。 此外，也祭出優惠，4月9日起，4月壽星入園只需200元，當日壽星入園免費。 ＃新冠肺炎,＃防疫,＃劍湖山,＃壽星,＃消毒,＃觀光 (中時 ) #劍湖山 #防疫 #壽星 #肺炎 #世界 也許您會感興趣 推薦閱讀 恐怖！美估24萬人死 道瓊又重挫近千點 05:592020/04/02 財經 問題大了 美航母近3000人要下艦隔離 07:182020/04/02 國際 1分鐘看世界》美新冠確診破20萬 歐盟主席公開謝台捐口罩 08:072020/04/02 國際 新冠單日增509死創新高！法急召獸醫上陣 08:392020/04/02 國際 德國妹大讚台灣居家檢疫 臉蛋太美焦點歪樓 09:012020/04/02 日常 快篩優勢不見了 台灣只能做口罩？生醫教授哀嘆… 09:502020/04/02 生活 斷言大陸疫情？鍾南山預測：全球肺炎疫情「4月底下來」！ 09:542020/04/02 兩岸 第二架湖北類包機 1女發燒送醫3人須重採 10:042020/04/02 生活 發現數例無症狀感染 河南郟縣再次封村、封社區 10:322020/04/02 兩岸 港專家：無症狀感染與免疫系統有關 10:502020/04/02 兩岸 玩食熱門新聞 「戶戶送」外送平台4月10日正式終止台灣市場運營 - 玩食 獨》3千3住宿吃6餐！晶華推獵食護照Buffet吃到「爆」 - 旅遊 - 工商 人氣跟著疫情走 餐飲名店促銷大不同 - 旅遊 嘉義餐廳萬朵石斛蘭盛開 美景帶動用餐人潮 - 旅遊 配合防疫雲林劍湖山園區4月分日休園消毒 - 玩食 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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