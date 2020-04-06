台中太平區長安醫院近日收到多家善心企業，或捐贈餐盒、咖啡，或提供優惠，幫第一線醫護人員加油打氣，台中市知名的「与玥樓頂級粵菜餐廳」，4月6日也捐贈100個「王牌玫瑰油雞飯」，分送給長安醫院、台中市消防局太平分隊、車籠埔分隊、中山分隊等抗疫第一線英雄。

長安醫院院長呂政翰指出，自新冠肺炎疫情爆發以來，包括阿秋大肥鵝、全聯福利中心……等多家業者，提供醫護同仁餐點、飲料與優惠，「感謝各界情義相挺，醫院會持續落實政府防疫政策，成為太平在地民眾健康最堅實的後盾。」

因應疫情，長安醫院推出「慢箋藥來速」院外領藥窗口，慢性病友不須入院就能領到和平常一模一樣的用藥；針對居家隔離的民眾，長安醫院也加入「通訊診療指定機構」服務不便出門的民眾。

与玥樓總經理賴宣勳表示，前幾日有企業訂了50個便當送至醫院向醫護致敬，提醒了我，「与玥樓自己怎麼能缺席！」除了慰勞醫護人員，也向載送病人的消防隊弟兄表達謝意。

拿到便當的消防弟兄說：「很感謝与玥樓能看見消防弟兄的辛勞，疫情期間，消防隊救護的工作壓力不小於醫護，也是默默付出的抗疫英雄。」

(中時 )