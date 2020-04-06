一名鄉下老農夫，午覺睡醒後，掏了電鍋裡的白飯吃晚餐，結果吃了一口，發現米飯怪怪立即吐了出來，正好家裡養的公雞過來把飯渣吃了，沒多久一命嗚呼，原來是老農的米飯被他親弟弟下毒差點斃命，而無辜的公雞替主人送命。

這起離奇的「命案」是發生大陸四川省古藺縣的平靜鄉下，具大陸媒體《成都商報》報導，這名老農起床後將前一天的剩飯倒入電鍋一起加熱，煮好之後，他盛了一些加熱的剩飯吃，第一口就感覺不對，飯裡有股很濃的酸味，當時以為是前日的剩飯變味了，而且感覺噁心想吐，於是走到院子將飯吐了出來，這時正好院子裡有一群雞過來覓食，稍後他竟然發現有隻公雞倒地不起。

他驚覺不對勁，拎著死雞到派出所報警，驗出這隻公雞嗜吃到毒藥斃命，警方回老農夫家裡蒐證，果然發現電鍋裡米飯被摻了農藥，同時也查出下毒的竟是老農夫的親弟弟。

原來這對兄弟因為祖厝修建分攤的費用起了衝突，沒想到弟弟竟然想毒害哥哥，而下毒雖然沒有鬧出人命，但投毒行為已構成故意殺人罪，古藺縣人民法院依法判決下毒者成有期徒刑四年六個月。

(中時電子報)