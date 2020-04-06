辛納分享自己做的披薩。（取自辛納IG）

新冠肺炎疫情讓不少人待在家避免接觸人群而增加感染風險，去年ATP新生代年終總決賽單打冠軍、義大利男網好手辛納（Jannik Sinner）在社群網站發起「披薩挑戰」公益活動，將透過這個活動捐款購買醫療物資捐給需要的人。

辛納在Instagram分享一張披薩照，披薩看起來跟一般傳統披薩很不一樣，原來是他把食材做出變化、設計，做出一張像他的披薩，他寫道：「既然大家要待在家裡，我想現在是時候發起一項幫助義大利對抗新冠肺炎的捐款活動，歡迎大家像我一樣在IG上傳以我或是其他義大利代表人物的手工披薩，記得hashtag『SinnerPizzaChallenge』，每張照片我跟我的團隊會捐出10歐元（約332元台幣），也希望大家一起捐款幫忙義大利度過這次難關。」

辛納補充，如果不想做披薩、直接捐款也歡迎，可以點選他IG簡介的連結，「在這重要時刻我們團結一起是很重要的，我期待看到你們分享的照片喔！」

(中時 )