雲林縣斗六市味全食品公司前的鐵路平交道，晚間7點50分左右發生火車撞上轎車，75歲的歐姓老翁受困轎車中，消防隊緊急出勤救援，搶救到8點6分脫困，緊急送台大醫院雲林分院急診，目前仍在救治中。

警方調查，北上的的莒光號列車在接近斗六味全食品公司前的平交道時，便發現有異物闖入鐵道，雖然緊急煞車，仍撞上銀色轎車，75歲的歐姓老翁受困在轎車內，雲林縣消防局獲報，派遣第一大隊、公園、斗六等消防分隊各式車輛6輛，消防人員10名前往救援。

雲林斗六平交道火車衝撞轎車 1人受困。（許素惠傳真）

雲林斗六平交道火車撞轎車。（許素惠傳真）

消防員趕到現場時，由斗六雲林路轉入平交道的轎車被撞擠得和列車幾乎平行，歐姓老翁被夾在駕駛座內，當時意識還清楚，消防員以油壓剪破壞轎車車體，約經過10多分鐘後救出老翁，初步觀察發現臉部有擦傷，其餘無明顯外傷，不料，送醫途中，老翁意識逐漸模糊，陷入昏迷，目前仍在搶救中。

警方初步查知，歐姓老翁可能是闖平交道肇禍，該起車禍也造成北上列車延誤，真正肇事原因有待進一步釐清。

(中時 )