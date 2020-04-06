配合中央銀行推出的2,000億元中小企業貸款專案融通方案，中小企業信用保證基金（簡稱信保基金）推出「中央銀行辦理銀行承作受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響之中小企業貸款專案融通」信用保證優惠措施，全力相挺中小企業。

信保基金表示，這個專案針對銀行依保證措施辦理專案貸款，提供高保證成數、低保證手續費率的優惠融資信用保證，全力協助受嚴重特殊傳染性肺炎影響的中小企業取得銀行低利貸款，減輕財務負擔。

信保基金說明，為強化對中小企業的支援與協助，經銀行自行認定有受疫情影響的中小企業，只要票、債信正常，信保基金保證手續費年費率固定0.1％，且單一企業申請本措施的授信總額度在200萬元以內，且貸款利率在中央銀行辦理專案融通期間，最高按專案融通利率加0.75個百分點計算，浮動計息目前年利率為1％，保證成數最低九成。

單一企業申請本措施授信總額度逾200萬元，且貸款利率於中央銀行辦理專案融通期間，最高按專案融通利率加1.25百分點，採浮動計息的目前年利率為1.5％，保證成數最低八成。

信保基金說明，此保證措施也可搭配政府相關紓困振興貸款措施（如防疫千億保、振興觀光產業融資信用保證專案貸款等），但應符合各措施的規定。專案自4月1日起至12月31日止，均可就近向往來銀行申請。

(工商 )