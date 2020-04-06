主播劉方慈與台語主播翁有繼錄民視網路節目《娛樂超skr》，主持人小路、阿甘也挑戰一日主播，兩人不斷吃螺絲，小路甚至還被劉方慈臨時出考題，播報到一半說：「要連線記者不見。」必須要自己再看畫面延長播報，嚇得小路播報得斷斷續續，笑歪眾人。阿甘一出場播報，周三唸成周「ㄕㄢ」直接笑場，兩人播報NG連連直呼超難，再接著挑戰台語播報，不僅聽不懂兩位主持人的播報內容，艱澀的台語口音更讓兩人大呼崩潰。

翁有繼在節目中親自示範「台語Rap」般的播報，外加兩次「突發考題」他都臨危不亂秀出神技，完美節奏與字正腔圓的台語，讓人大喊「有神快拜」。訪問中，阿甘詢問兩人當主播前的職業，沒想到是令人出乎意料的工作。劉方慈以前是科技業PM（專案管理），本來就有規畫2年想轉換跑道，所以很順利考試進民視當記者，氣質出眾又專業的她也擄獲不少男性觀眾的心。

劉方慈（右二）、翁有繼（左二）成為主播前，原來職業非常特別。（民視提供）

翁有繼則是要到工地監工的室內設計師，除了畫圖，更要跟客戶面對面溝通，他以前更是台語演講比賽的常勝軍，不是冠軍就是季軍的好成績，奠定他的台語實力，也在主播台風靡不少婆媽粉絲，被稱為「婆媽殺手主播」。人氣超夯的他很低調，還沒有個人粉絲團，粉絲敲碗之下他答應只要《娛樂超skr》YT與臉書按讚破1萬人就成立，讓主持人開心歡呼並大力「央求」粉絲們快來按讚支持。

(中時 )