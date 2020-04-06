民進黨桃園市議員王浩宇。（圖／取自臉書）

民進黨桃園市議員王浩宇在臉書貼出的公文。 （圖／取自王浩宇臉書）

民眾黨前發言人林珍羽抱怨，前兩次預購口罩都沒有中籤，遭網友出征，6日凌晨她在臉書道歉。民進黨桃園市議員王浩宇在臉書貼出一張公文，是台北市政府派任一位「林珍羽」為原民會8職等秘書，以機要人員任用。王浩宇質疑，應該不是同名同姓吧？憑他爸爸是議員嗎？柯文哲你知道什麼是酬庸嗎？太扯了！

新冠肺炎疫情延燒，政府推出口罩實名制2.0方便民眾購買，已推出二波預購，目前都還不需要抽籤。不過民眾黨前發言人林珍羽卻抱怨，前兩次預購都沒有中籤，遭網友出征，今（6）日凌晨她在臉書道歉，表示在未經完整查證下，造成誤會深感抱歉。

日前林珍羽在同事的文章留言抱怨，「預購兩次都沒抽到，下班也藥局也關門啦，我還是乖乖去蒸口罩」。被網友發現，挨批造謠，湧進她臉書留言「說謊不好喔」、「這是造謠了吧！為反而反好噁喔！」「唬爛也不打草稿」、「前兩次口罩預購供過於求，所有人都拿到配額，你是在那個平行時空抽籤？」

對此，林珍羽今日在臉書道歉，因預購口罩，第二波尚未收到通知，在未經查詢下，誤認為未中籤，並於網友建議下，於4/6凌晨12:59查詢，確實有中籤，因未收到通知延誤及時限內繳費而未領取口罩之事項，在未經完整查證下，留言造成誤會深感抱歉，本次教訓將予以反省，未來必將謹言慎行。最後，林珍羽也強調，「爭議留言謹代表個人立場，目前本人並未擔任任何發言人職務，在此向第一線防疫人員及為防疫措施努力的前線及幕後奉獻的台灣隊致歉。」

不過，民進黨桃園市議員王浩宇在臉書貼出一張公文，是台北市政府派任「林珍羽」為原民會8職等秘書，以機要人員任用。

王浩宇表示，應該不是同名同姓吧？林珍羽有原民相關專業嗎？具備原住民身分嗎？如果都沒有，憑什麼？憑他爸爸是議員嗎？柯文哲你知道什麼是酬庸嗎？太扯了！

(中時電子報)