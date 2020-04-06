日本海事協會（ClassNK）根據其採用「國際載運散裝液化氣體船舶構造與設備章程」（IGC Code）所制定的鋼船規則第N章與「低閃點燃料船舶規則」，對大發柴油機株式會社（Daihatsu Diesel）開發的沿海LPG運輸船（以LPG重組氣體為燃料）進行安全評估並原則認可（AiP）其設計概念。

該協會表示，該船舶是大發柴油機與Iino Gas Transport（飯野海運子公司）、大阪燃氣（Osaka Gas）、泉鋼業株式會社（Izumi Steel Works）與三浦造船（Miura Shipbuilding）攜手合作的成果。

最大特點是搭載了大發柴油機與大阪燃氣合作開發的液化石油氣重組器（LPG reformer）和大發柴油的雙燃料引擎。液化石油氣重組器的設計是將液化石油氣轉換成等同於在液化天然氣中的合成甲烷氣。因液化石油氣主要由丙烷和丁烷組成，極易受爆震（異常燃燒）影響，使其難以用作貧燃引擎和雙燃料引擎的燃料。相比之下，在點燃引擎前，藉由液化石油氣重組器將液化石油氣轉換成合成甲烷氣，可抑制爆震的風險，預期能達到與使用液化天然氣時相等的運轉效能。

該協會副會長重見利幸（T. Shigemi）表示：「我們已謹慎地確認過此設計的安全性，對於能參與此專案感到驕傲。液化石油氣正開始成為海事產業欲納入的選項，我們對其可能在環境安全和效率所帶來的潛在益處持有高度期待」。

大發柴油機株式會社社長木下茂樹（S. Kinoshita）說道：「我們從預防全球暖化的角度出發，研發出雙燃料引擎，而此液化石油氣重組器將提供更多選項給客戶。我們會更加努力，朝著零碳社會的目標邁進。在此要感謝日本海事協會與合作夥伴們的努力和配合，才得以完成這次的概念設計和安全評估」。

(工商 )