根據TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)調查，新興BAT（Bytedance、Alibaba、Tencent）今年需求除來自海外業務拓展外，更圍繞於國內基礎架構普及與落實，對於伺服器的整體需求年成長有望達一至兩成。

TrendForce指出，中國業者則大多已恢復工廠運作，除第一季新增的防疫需求外，第二季新基礎建設計畫也逐步展開，例如5G基礎建設與雲端基礎設施，也驅動華為(Huawei)、浪潮(Inspur)與新華三(H3C)等相關供應商加大零組件拉貨力度，以因應今年下旬的生產計畫。

從需求端來看，阿里巴巴(Alibaba)受惠於新零售業務盒馬(Fresh Hema)的需求大幅增長，以及618購物節需求，第二季提高備貨量；字節跳動(ByteDance)則持續增加伺服器訂單，以滿足北美新建資料中心需求。

(旺報 )