紐西蘭自3月底進入緊急狀態，全國封鎖4周時間，總理阿爾登6日指出，儘管新冠疫情有穩定下來跡象，紐國仍將嚴格執行禁足令抗疫。紐西蘭周一新增67個確診病例，是5天來最低，總感染人數逾1,100人，比鄰國澳洲超過5,700人確診來得少，紐國1人死亡也遠低於澳洲的40死。

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