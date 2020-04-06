疫情雖緩 紐國禁足令仍嚴格執行 22:062020/04/06 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紐西蘭自3月底進入緊急狀態，全國封鎖4周時間，總理阿爾登6日指出，儘管新冠疫情有穩定下來跡象，紐國仍將嚴格執行禁足令抗疫。紐西蘭周一新增67個確診病例，是5天來最低，總感染人數逾1,100人，比鄰國澳洲超過5,700人確診來得少，紐國1人死亡也遠低於澳洲的40死。 (工商 ) #全國 #紐國 #禁足令 #執行 #紐西蘭 也許您會感興趣 推薦閱讀 新聞透視》暗夜槍決 法務部在怕什麼 04:102020/04/02 社會新聞 愚人節槍決「小丑」翁仁賢！ 廢死聯盟：法務部就是個笑話 07:512020/04/02 社會 做好長期抗疫準備 04:092020/04/03 論壇廣場 廢死聯盟退出推動小組！怒嗆「因為它很廢」 法務部長回應了 13:022020/04/03 政治 桃園居檢男遭罰百萬提訴願 執行署：仍強制執行 16:482020/04/03 社會 數百萬人困坐家中 電玩遊戲業績飆升 20:262020/04/03 財經 林東京罰百萬拒繳 執行署：逾期強制執行 04:102020/04/04 生活新聞 扣押財產、限境或管收 鐵腕催收 04:102020/04/04 生活新聞 史上最大鎖國行動 04:092020/04/05 產業特刊 近1年上市公司執行庫藏股155件 其中3成執行率100％ 17:152020/04/06 財經 國際熱門新聞 錢途茫茫！梅根哈利心慌了 - 國際 好美！緊抱梅根親親 他對哈利說抱歉 - 國際 兒子洩密！梅根真實姓名、工作曝光 - 名流 比爾蓋茲：疫情出現「最糟糕情況」 - 國際 - 工商 她一出馬！川普竟願戴口罩了 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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