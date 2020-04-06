台灣之星針對最近上網需求飆升、民生用品需求增多，推出「家族省」資費優惠方案，最低月租188元起，申辦指定資費最高加碼送4,000元家樂福禮券，可享上網吃到飽及網內互打免費的雙飽優惠。

台灣之星表示，這次申辦599元以上資費，還能在5G開台後享最高2年的5G免費升級體驗。

截至目前為止，已有36萬個同戶籍家庭申辦2門以上的台灣之星門號，占台灣之星整體用戶數45％。

台灣之星表示，「家族省」資費方案依照使用需求不同，可自由選擇「單辦門號」或「搭配手機/3C家電」專案，凡同戶籍家人新申辦/攜碼門號，單辦門號最低月租188元（原月租388元），綁約24個月，需全家4人(含)以上同一天申辦，可享網速最高21Mbps上網吃到飽，網內互打免費，網外月月贈送35分鐘。

若搭配手機/3C家電的專案，月租599元起，綁約24/30個月，商品專案價除現折1,000元優惠，再加碼送最高4,000元家樂福禮券，商品可搭配精選熱銷手機包含OPPO AX5s、SAMSUNG Galaxy A60、iPhone7 Plus 128G、奇美空氣清淨機AP-04SRH1，相當於在特賣會搶到破盤商品，再享最高終身不限速上網吃到飽，網內互打免費。

(工商 )