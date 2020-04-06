日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示，在資金寬鬆的大背景下，對大陸證券市場是最大的助力，隨著政策落地，預期A股也會走上震盪盤升的大趨勢，結構性的機會也將增多。從技術上看，短期A股大盤超跌反彈，仍有繼續向上的動能，市場的主要壓力在3000点上方。在板塊布局方向以消費、TMT、逆週期股均衡配置。

4月3日，人行決定對農村信用社、農村商業銀行、農村合作銀行、村鎮銀行和僅在省級行政區域內經營的城市商業銀行定向下調存款準備金率1個百分點，於4月15日和5月15日分兩次實施到位，每次下調0.5個百分點，共釋放長期資金約4000億元人民幣，直接支援實體經濟。

黃上修表示，這次獲得定向降准資金的大陸中小銀行有近4000家，在銀行體系中家數占比為99％，數量眾多、分佈廣泛、紮根基層，是服務中小微企業的重要力量。進一步降低中小銀行存款準備金率，將增加大陸中小銀行的資金實力，有助於引導其以更優惠的利率向中小微企業發放貸款，擴大涉農、外貿和受疫情影響較嚴重產業的信貸投放，增強對實體經濟恢復和發展的支持力度。

此次中國人民銀行（大陸央行）將超額準備金利率由0.72％下調至0.35％，可推動銀行提高資金使用效率，促進銀行更好地服務實體經濟特別是中小微企業。

(旺報 )