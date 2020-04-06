渣打最新公布的中國開發商景氣指數（CDSI）由去年中的45急挫跌至20，顯示受新型冠狀病毒疫情的嚴重打擊，大陸開發商正面臨前所未有的壓力。

渣打每半年進行一次的調查結果顯示，因新冠疫情爆發，今年首季大陸房地產銷售停滯，嚴重影響開發商的銷售收入。

路透報導，即使開發商提供折扣及進行推廣，但受訪的開發商預期，因收入下降和買家對購房的胃納下降，對銷售造成的不利影響將在今年上半年持續。

即使疫情減退，但因大陸開發商現金狀況緊張，在加快建築進度或增加購地方面可能面對困難。

(旺報 )