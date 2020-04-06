渣打調查顯示 大陸開發商面臨空前壓力 22:312020/04/06 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 受疫情嚴重打擊，大陸開發商正面臨前所未有的壓力。（Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 渣打最新公布的中國開發商景氣指數（CDSI）由去年中的45急挫跌至20，顯示受新型冠狀病毒疫情的嚴重打擊，大陸開發商正面臨前所未有的壓力。 渣打每半年進行一次的調查結果顯示，因新冠疫情爆發，今年首季大陸房地產銷售停滯，嚴重影響開發商的銷售收入。 路透報導，即使開發商提供折扣及進行推廣，但受訪的開發商預期，因收入下降和買家對購房的胃納下降，對銷售造成的不利影響將在今年上半年持續。 即使疫情減退，但因大陸開發商現金狀況緊張，在加快建築進度或增加購地方面可能面對困難。 (旺報 ) #開發商 #大陸 #疫情 #銷售 #渣打 也許您會感興趣 推薦閱讀 權威期刊最新報告 武漢封城 避免逾70萬人確診 04:102020/04/02 兩岸要聞 疫情嚴峻 影院苦等政府按暫停鍵 04:102020/04/03 生活新聞 影院硬撐 盼政府補助短期歇業 04:102020/04/03 生活新聞 武漢社區4月8日解封 恐生變 04:102020/04/04 兩岸要聞 AI人工智慧扮救市主 04:102020/04/06 投資理財 連假遊熱門景點 祭居家辦公或自主管理 動作比政院快 企業防疫超車 01:202020/04/06 政治要聞 沒想到陳時中沒想到 04:102020/04/06 時論廣場 還有地方可以花錢 04:102020/04/06 時論廣場 謊稱政府要徵收口罩 酒精代銷業者遭起訴 09:542020/04/06 社會 渣打：疫情打擊 房地產開發商景氣指數急墜 21:202020/04/06 財經 兩岸熱門新聞 鍾南山：新冠病毒像天花 將來要靠疫苗解決 - 兩岸 河南安陽發現迄今最大商代晚期鑄銅遺址 - 兩岸 紐時：政策混亂資源缺乏 美新冠病死數嚴重漏報 - 兩岸 講真話有壓力嗎？鍾南山：這次完全透明 - 兩岸 黃山風景區5日一早就達遊客上限 連續2日限流 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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