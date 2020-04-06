新冠肺炎疫情延燒，清明連假不少景點湧入大量人潮，就怕防疫破口，有學者建議應取消5/1勞動節連假。對此，行政院長蘇貞昌表示目前沒有規劃，疫情指揮官陳時中則說，會視疫情變化調整。

中時電子報舉辦網路投票，詢問網友，您是否支持取消5/1勞動節連假，事後再補休？

截至6日晚間8時50分許，共有1785人投票，支持取消5／1連假的票數有875票，佔總投票數48.96％；反對的人有884票，佔總投票數的49.47％！結果呈現五五波，是本報舉辦網路投票以來非常罕見的結果。

投票》清明連假爆防疫隱憂！是否支持取消5／1連假 事後再補休？
老闆問誰去11大景點 他傻眼「9人公司8個去墾丁」
墾丁遭憂成防疫破口 擺攤男星怒：台北是不是該封城？

(中時電子報)

#51連假 #網路投票 #勞動節 #陳時中 #疫情指揮中心 #新冠肺炎 #新冠病毒 #台灣 #大陸 #全球 # COVID-19