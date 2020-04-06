新冠肺炎疫情延燒，清明連假不少景點湧入大量人潮，就怕防疫破口，有學者建議應取消5/1勞動節連假。對此，行政院長蘇貞昌表示目前沒有規劃，疫情指揮官陳時中則說，會視疫情變化調整。
中時電子報舉辦網路投票，詢問網友，您是否支持取消5/1勞動節連假，事後再補休？
截至6日晚間8時50分許，共有1785人投票，支持取消5／1連假的票數有875票，佔總投票數48.96％；反對的人有884票，佔總投票數的49.47％！結果呈現五五波，是本報舉辦網路投票以來非常罕見的結果。
(中時電子報)
新冠肺炎疫情延燒，清明連假不少景點湧入大量人潮，就怕防疫破口，有學者建議應取消5/1勞動節連假。對此，行政院長蘇貞昌表示目前沒有規劃，疫情指揮官陳時中則說，會視疫情變化調整。
中時電子報舉辦網路投票，詢問網友，您是否支持取消5/1勞動節連假，事後再補休？
截至6日晚間8時50分許，共有1785人投票，支持取消5／1連假的票數有875票，佔總投票數48.96％；反對的人有884票，佔總投票數的49.47％！結果呈現五五波，是本報舉辦網路投票以來非常罕見的結果。
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