印度政府閣員6日透露，有鑑於國家傾力遏阻新冠疫情及因應疫情對經濟的衝擊，總理莫迪連同地方省長和國會議員，今年將減薪30％以盡社會責任。莫迪已下令全國封鎖3周，但數百萬人因此無法外出討生活，眾多底層人民陷入無法溫飽的困境。

(工商 )