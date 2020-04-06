印度總理莫迪帶頭減薪3成 22:072020/04/06 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印度政府閣員6日透露，有鑑於國家傾力遏阻新冠疫情及因應疫情對經濟的衝擊，總理莫迪連同地方省長和國會議員，今年將減薪30％以盡社會責任。莫迪已下令全國封鎖3周，但數百萬人因此無法外出討生活，眾多底層人民陷入無法溫飽的困境。 (工商 ) #全國 #減薪 #遏阻 #莫迪 #印度總理莫迪 也許您會感興趣 推薦閱讀 影城、表藝 紓困杯水車薪 04:092020/04/02 財經要聞 當阿爸的拐杖 許家榮獲全國自強孝悌兒童表揚 15:522020/04/02 生活 印度總理：戰勝疫情的靈丹妙藥是這個 18:122020/04/03 國際 國泰航空高管減薪25～30％ 續減長途航班 20:022020/04/03 財經 英超復工失敗 球員減薪30％ 08:302020/04/04 體育 共體時艱 菲律賓多數閣員主動減薪抗疫 21:072020/04/04 國際 史上最大鎖國行動 04:092020/04/05 產業特刊 郎祖筠自願減薪「一個觀眾也全力演」 04:102020/04/05 娛樂新聞 疫情當頭毛孩也要顧 電商推線上寵物展 10:132020/04/06 財經 《傳產》最高獎勵倒數ing 危老重建熱潮起 13:412020/04/06 財經 國際熱門新聞 錢途茫茫！梅根哈利心慌了 - 國際 好美！緊抱梅根親親 他對哈利說抱歉 - 國際 比爾蓋茲：疫情出現「最糟糕情況」 - 國際 - 工商 兒子洩密！梅根真實姓名、工作曝光 - 國際 她一出馬！川普竟願戴口罩了 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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