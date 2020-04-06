新冠病毒全球大流行，值此敏感時刻，與病毒撞名的知名啤酒品牌「可樂娜」（Corona）處境尷尬。生產該啤酒的墨西哥最大釀酒商莫德洛集團（Grupo Modelo）上周透過推特宣布，因應墨國政府要求中止非必要商業活動到4月底，將暫停生產行銷「可樂娜」啤酒。（禁止酒駕 飲酒過量 有礙健康）

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