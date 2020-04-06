撞名太尷尬 「可樂娜」啤酒暫時停產 21:232020/04/06 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠病毒全球大流行，值此敏感時刻，與病毒撞名的知名啤酒品牌「可樂娜」（Corona）處境尷尬。生產該啤酒的墨西哥最大釀酒商莫德洛集團（Grupo Modelo）上周透過推特宣布，因應墨國政府要求中止非必要商業活動到4月底，將暫停生產行銷「可樂娜」啤酒。（禁止酒駕 飲酒過量 有礙健康） (工商 ) #可樂 #啤酒 #撞名 #尷尬 #生產 也許您會感興趣 推薦閱讀 法國口罩國家隊 網一看完工日期震驚 00:112020/04/03 生活 時尚圈變救援隊 精品投入 抗疫後盾 04:102020/04/04 時尚消費 情侶想啪啪 激情一半男友竟喊弟弟名 09:192020/04/05 日常 疫情後將無酒可喝？ 德國逾千家釀酒廠恐破產 10:402020/04/06 兩岸 復工有感 元晶3月營收月增20.59％ 10:312020/04/06 財經 蘋果生產醫療用面罩 單周產能達百萬個 12:222020/04/06 財經 《國際產業》援助醫療人員 蘋果每周將生產100萬個防護面罩 12:162020/04/06 財經 《業績-電子零件》晶技3月營收回升、Q2續衝 惟外資看法不一 17:392020/04/06 財經 雙周買9片口罩的背後故事 經濟部說給你聽 18:002020/04/06 財經 老外不知「搭公車要戴口罩」與司機口角 警流利英文解尷尬 18:152020/04/06 社會 財經熱門新聞 過完清明如何操盤？散戶4月賣股票的下場… - 財經 Zoom爆資安漏洞 中華電即日起停賣 - 財經 1杯咖啡害慘散戶！謝金河驚曝背後3大幫兇 - 財經 逃命！巴菲特狂賣這2檔套現百億 背後真相… - 財經 星宇航空悄悄復飛了 運貨到檳城與澳門 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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