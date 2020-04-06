微軟共同創辦人比爾蓋茲5日接受《福斯新聞》專訪指出，新冠肺炎疫情恐出現「最糟糕的情況」，但他認為美國死亡人數不至像總統川普預測的10萬到24萬那麼多。蓋茲表示，只要大眾持續保持社交距離及做好隔離，本月底前疫情應會開始趨於平穩。

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