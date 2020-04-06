德國新冠肺炎死亡率低於歐洲鄰國 22:072020/04/06 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 除西班牙、義大利、法國之外，德國也是歐洲新冠肺炎重災國，確診人數突破10萬，但死亡人數遠比西義法等國少得多。美國約翰霍普金斯大學指出，德國目前有100,123人確診，1,584人死亡，死亡率1.5％，反觀義大利和西班牙的新冠病毒死亡率，分別高達12％、9.5％。 (工商 ) #德國 #死亡率 #新冠肺炎 #歐洲 #義大利 也許您會感興趣 推薦閱讀 滬新冠肺炎權威張文宏：中藥療效較難評估 11:262020/04/04 兩岸 新冠肺炎沒在怕 西門町陸女2天接客17人 13:012020/04/04 社會 增強免疫力防新冠肺炎 「素素」看！ 13:312020/04/06 生活 就是要多走路 美研究10年發現真能降低死亡率 13:492020/04/06 生活 《大白鯊》女星新冠肺炎病逝 享壽91歲 15:012020/04/06 娛樂 新冠肺炎新增10例確診 總數增至373例 15:362020/04/06 生活 新冠肺炎衝擊農特產品拚內需 台南市行銷將軍綠蘆筍 14:462020/04/06 生活 嘉中科學班考新冠肺炎 北興國中18生過關錄取 15:032020/04/06 生活 新冠肺炎疫情衝擊 副議長顏莉敏募集物資發揮拋磚引玉 17:012020/04/06 生活 紐時：政策混亂資源缺乏 美新冠病死數嚴重漏報 18:352020/04/06 兩岸 國際熱門新聞 錢途茫茫！梅根哈利心慌了 - 國際 好美！緊抱梅根親親 他對哈利說抱歉 - 國際 兒子洩密！梅根真實姓名、工作曝光 - 名流 比爾蓋茲：疫情出現「最糟糕情況」 - 國際 - 工商 她一出馬！川普竟願戴口罩了 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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