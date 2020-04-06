除西班牙、義大利、法國之外，德國也是歐洲新冠肺炎重災國，確診人數突破10萬，但死亡人數遠比西義法等國少得多。美國約翰霍普金斯大學指出，德國目前有100,123人確診，1,584人死亡，死亡率1.5％，反觀義大利和西班牙的新冠病毒死亡率，分別高達12％、9.5％。

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