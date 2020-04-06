台中市經發局長張峯源（左）6日晚上不畏風雨，率隊前往一中及逢甲商圈視察攤商防疫情形。（盧金足攝）

商圈業者期望藉由消費券帶動買氣，讓客群回流。（盧金足攝）

台中市經發局長張峯源6日晚上不畏風雨，率隊前往一中及逢甲商圈視察攤商防疫情形，市府多次舉行商圈座談會與業者討論防疫作為，並向中央爭取相關防疫物資與經費，推出商圈消費券、防疫規範及指引，與商圈業者攜手共度疫情難關，防疫升級不敢大意，讓民眾安心來消費！

張峯源強調，考量電子遊戲場業、休閒娛樂服務業、商圈等場所，與消費者可能近距離接觸，疫情風險較高，市府1月起即積極宣導業者戴口罩、勤洗手、定期量體溫等防疫觀念，今日再前往各大娛樂場所加強宣導，感謝業者與民眾的配合。

經發局指出，娛樂場所消費人潮多，市府團隊上緊發條，訪查量販業者、KTV、夜店、酒店等場所之外，今晚再度率隊訪視中區2家電子遊戲場業者，在市府強力宣導下，業者皆依規推出防疫守則，加強門市環境清潔與機台消毒，消費者全數戴上口罩，落實各項防疫措施，讓民眾安心消費。

在市府強力宣導之下，各大娛樂場所皆實施防疫措施，經發局說，娛樂場所紛紛祭出防疫守則，包括加強入內需戴口罩、保持安全距離、配合量體溫、發燒者禁止入內等規範，現場許多消費者依規戴上口罩，避免近距離接觸風險。

台中市今晚雨勢不斷，經發局稽查防疫不受天候影響，前往一中及逢甲商圈視察防疫情形，一中商圈主委陳信志說，感謝市府推出商圈消費券及相關防疫規範，商圈管委會將積極向商圈業者宣導，請大家配合防疫。

逢甲商店街管委會主委王朝藝逢甲商圈主委王朝藝指出，很高興看到市府訂出防疫規範與推出商圈消費券，期望藉由商圈消費券帶動商圈業者的經濟收入，讓客群回流，防疫期間也希望前來商圈消費的民眾記得戴口罩、勤洗手，大家一起為防疫努力。

(中時 )