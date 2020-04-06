新冠肺炎疫情衝擊旅遊市場，雲林古坑劍湖山世界為配合防疫，4月每周都休園2天，休園日則進行全園設施及環境清潔大消毒，同時也要進行人員教育訓練，以提升軟硬體服務品質。

劍湖山指出，國內許多遊樂園業者，如六福村、小人國、小叮噹、花蓮遠雄海洋公園等，自3月就開始實施部分日期休園措施，該園區也決定跟進，4月先每周休園兩天，至於5月以後，則再視未來疫情發展情況再研究。

此外，為了刺激入園，也祭出優惠，4月9日起，4月壽星入園只需200元，入園當日如果剛好是生日則可免費暢遊。

(中時 )