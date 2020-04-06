配合防疫雲林劍湖山園區4月分日休園消毒 21:132020/04/06 中時 許素惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情衝擊旅遊市場，雲林古坑劍湖山世界為配合防疫，4月每周都休園2天，休園日則進行全園設施及環境清潔大消毒，同時也要進行人員教育訓練，以提升軟硬體服務品質。 劍湖山指出，國內許多遊樂園業者，如六福村、小人國、小叮噹、花蓮遠雄海洋公園等，自3月就開始實施部分日期休園措施，該園區也決定跟進，4月先每周休園兩天，至於5月以後，則再視未來疫情發展情況再研究。 此外，為了刺激入園，也祭出優惠，4月9日起，4月壽星入園只需200元，入園當日如果剛好是生日則可免費暢遊。 (中時 ) #新冠肺炎 #防疫 #劍湖山 #壽星 #消毒 #觀光 也許您會感興趣 推薦閱讀 宜縣針對公共區域 地毯式消毒 04:102020/04/02 地方新聞 拚消毒零死角！環保署：籲業者與防疫消毒大隊共同落實消毒作業 13:082020/04/03 生活 滬新冠肺炎權威張文宏：中藥療效較難評估 11:262020/04/04 兩岸 新冠肺炎沒在怕 西門町陸女2天接客17人 13:012020/04/04 社會 防疫補破網 11風景區大消毒 01:202020/04/06 政治要聞 台大百人大班 今起線上教 01:212020/04/06 生活新聞 受疫情衝擊 劍湖山世界自4月起周休二日 18:142020/04/06 財經 防疫清潔員搶手 業者助中高齡失業人 18:242020/04/06 社會 紐時：政策混亂資源缺乏 美新冠病死數嚴重漏報 18:352020/04/06 兩岸 永和警LINE視訊居家檢疫者 防疫「No Touch」 18:412020/04/06 社會 玩食熱門新聞 獨》3千3住宿吃6餐！晶華推獵食護照Buffet吃到「爆」 - 旅遊 - 工商 配合防疫雲林劍湖山園區4月分日休園消毒 - 旅遊 配合防疫雲林劍湖山園區4月分日休園消毒 - 旅遊 嘉義餐廳萬朵石斛蘭盛開 美景帶動用餐人潮 - 旅遊 「戶戶送」外送平台4月10日正式終止台灣市場運營 - 旅遊 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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