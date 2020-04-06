京城商業銀行(股票代碼：2809)公告，2020年3月自結稅前損益1,500萬元，稅前EPS0.01元，累計2020年首季合併稅前獲利為10.28億元，稅前每股盈餘(EPS)達0.91元，整體營運表現持穩，在資產品質方面，截至今年3月底，逾期放款比率0.02％、逾期放款覆蓋率6,272.56％、全體放款覆蓋率1.43％。

京城銀表示，為使全行能更好應對全球金融環境劇烈動盪，京城銀長期堅持維持高資本比率、提高資產品質水準，以確保全行在面對系統性風險時具有高度健全資產結構及應變能量，短期內單月表現受到金融資產評價而呈現較大幅度波動，但從中長期布局來看，在資產多為長線持有且具有穩定收益之金融資產，總體來說各項業務仍保持穩健。

近期嚴重特殊傳染性肺炎疫情延燒全球，台灣雖然因為政府應對得宜，疫情相對輕微許多，然而全球各地封城、鎖國的各項緊急措施，造成經濟活動大幅度的放緩甚至停滯，因此在台灣無論是進出口產業或是各式內需產業，都無法倖免於外，營運明顯受到衝擊；為響應政府紓困與全民共同抗疫，京城銀近日也主動宣布對受疫情影響之個人及企業戶提供短期融通方案，協助展延或新增貸款，盡全力協助客戶渡過疫情衝擊。

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