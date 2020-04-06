面對新冠肺炎疫情的衝擊，台中餐飲連鎖集團如金悅軒、星野、印月等旗下的品牌名店，業績普遍下滑三至五成，為了搶救業績，同時搶搭防疫宅經濟商機，業者爭相推出招牌美食外賣與外送促銷案；部分餐廳如金悅軒，甚至提前布局母親節桌菜外賣商機！

例如平均客單價逾千元的台中粵菜雙雄-与玥樓與金悅軒，防疫期間分別推出198元精緻便當，以及精選粵菜外帶85折起搶客；印月餐旅集團則推出「4人居家烤鴨二吃套餐」，自取1,480元、外送到府1,680元，每日限量20套，開賣至今天天完銷、印月餐盒日銷上百盒。

其中，旗下擁有金悅軒粵菜、金苑茶餐廳、BISTRO 88等餐飲品牌的金悅軒餐飲集團董事長羅文貴表示，受到疫情干擾影響，金悅軒業績約下滑15％、BISTRO 88餐廳掉了約三成；反觀金苑茶餐廳，由於外送、外買跑得快，3月業績反而逆勢成長了一成。

面對疫情尚未趨緩，金悅軒餐飲集團旗下3家餐飲品牌，近期首度同步推出美食外帶優惠價促銷。其中，金悅軒精選外帶套餐、精選外帶菜式85折起，例如2-3人精選外帶套餐，原價3,744元、特價2,980元；BISTRO 88餐廳2-3人外帶分享餐，原價2,180元，優惠價1,800元。

此外，星野餐飲集團旗下的与玥樓餐廳總經理賴宣勳表示，受到疫情影響，与玥樓3月份業績腰斬五成，因此首度推出200元有找的精緻便當，菜色有招牌三寶飯、玫瑰油雞飯、人氣燒鴨飯及花菜乾蒸鮮活石斑魚等四款，將名廚名菜精華濃縮便當中，只要訂購3盒、且距離3公里內可免費外送，滿10盒送1盒玫瑰油雞飯便當，單日最高狂銷近400份。

此外，台中美食名店爭相推出平價便當外賣！如主打掛爐烤鴨的「柴火」火焰烤鴨館中科店，防疫期間鎖定中科園區開發便當外賣，六款便當包括椒麻口水雞、筍燒肉、松露鮮蝦滑蛋、臭豆腐煲、五更腿旺及棒棒腿，價位在138-168元之間，外帶自取打88折，平日消費滿800元免費外送，吸引不少中科廠商訂購。

阿秋大肥鵝則推出平價雙主菜便當，一盒100元且醫護人員可享7折優惠，頗受醫護人員的青睞，單日最高可外送超過1,300個便當訂單。

(工商 )