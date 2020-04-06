疫情持續蔓延，為了支持全民居家抗疫，LINE Pay宣布，與Uber Eats攜手合作，正式於Uber Eats App導入LINE Pay支付服務，陪伴用戶共度關鍵時刻。

過去民眾以信用卡於美食外送平台結帳，須額外負擔約1.5％的海外交易手續費，這個困擾隨著LINE Pay服務上線獲得解決，也意味著使用LINE Pay在Uber Eats App結帳，就能省下1.5％的費用。

而慶祝LINE Pay與Uber Eats合作上線，活動期間用戶享有多重優惠，最多更可享18％高額點數回饋，用戶獲得的LINE POINTS回饋於下次再次結帳時即可折抵使用。LINE POINTS等同於現金、交易折抵無上限的特性，讓LINE Pay用戶每次在享受Uber Eats美食的同時，也能持續樂饗優惠。

近期疫情愈趨嚴峻，民眾對於美食外送服務需求隨之增長，此次藉由LINE Pay與Uber Eats合作推出的服務，不僅讓用戶與外送員減少現金交易的接觸機會，全方位落實「無接觸」外送體驗，雙方攜手提供的多重優惠也讓LINE Pay成為Uber Eats App上多元支付的首選。

LINE Pay期待透過與Uber Eats的積極合作，打造雙贏的夥伴關係，不僅以智慧科技讓用戶享受更有效率且便利的生活，亦將LINE Pay生態系拓展至Uber Eats在台所有合作夥伴，讓LINE Pay用戶一機在手即可輕鬆大啖各類美食，無論外送或外帶，從巷弄小吃到星級料理，甚至生鮮食品與日用雜貨，皆可一指搞定。

為了鼓勵更多饕客品味美食，即日起至2020年5月5日止，Uber Eats新用戶輸入超激省優惠碼「LINEPay」，首次消費即可獲2次價值100元的優惠折抵，快速賺入加菜金。

針對既有用戶，凡於活動期間在Uber Eats App點購餐點並使用LINE Pay付款，單筆消費滿299元即可獲LINE POINTS 10％點數回饋，並另得Uber點數10點，等同再享3％回饋。若綁定中國信託LINE Pay信用卡、LINE Pay簽帳金融卡，或富邦J卡付款，再獲額外加碼的5％回饋，總計最高可享18％回饋。

體恤辛苦的上班族，LINE Pay也特別於本週工作日(4月6日至10日)的午餐時段推出活動，只要於中午11點到2點，以LINE Pay結帳單筆消費滿1,000元，即可再享LINE POINTS 5％點數回饋。各項活動設有回饋上限，且優惠期間各有不同，活動說明請依「LINE Pay 主頁活動訊息頁面」最新公告為準。

(工商 )