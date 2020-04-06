新冠肺炎疫情嚴峻，病例不斷新增。北京6日通報1例境外移入病例，此案例22日從紐約飛抵北京，隔離期間沒有出現發燒、咳嗽等症狀，然而大便次數卻明顯增多，最終在4月5日確診感染。

北京市人民政府新聞辦公室6日召開新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會，北京市疾病預防控制中心副主任龐星火指出，北京市5日新增報告1例境外移入新冠肺炎確診病例。此名案例為已退休的女病患，1月17日前往紐約探親，與丈夫和兒子同住，1月18日到3月13日每天到室外散步，並到華人超市購物，外出期間都沒有戴口罩。兒子在紐約上學，3月8日至13日曾到法國和英國旅遊。

該名女病患和兒子3月20日從紐約出發，在東京轉乘全日空NH961航班飛往北京並於22日抵達。母子2人登機和離機時體溫檢測皆正常、健康申報也無異常，入境後轉往集中醫學觀察點進行隔離觀察。

3月22日到4月3日，女病患大便次數增加，但特徵沒有改變，身體也無其他異常狀況，3日進行病毒核酸檢測呈陽性，被轉至小湯山醫院隔離治療，結合女病患的國外旅居史、肺部影像、血液檢查等診斷結果，最終於5日確診感染，臨床分為普通型。

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(中時電子報)