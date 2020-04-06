陳慧翎導演探班何潤東、張鈞甯。（頤東娛樂提供）

楊一展探班請喝午茶，徐若瑄請吃水果。（摘自徐若瑄IG）

《誰在你身邊》劇組為徐若瑄慶生。（頤東娛樂提供）

《誰在你身邊》劇組為莊凱勛慶生慶生。（頤東娛樂提供）

導演何潤東的老婆Peggy帶美食探班。（頤東娛樂提供）

《誰在你身邊》劇組有吃不完的午茶食物，堪稱最幸福劇組。（頤東娛樂提供）

由何潤東（Peter）自製自導自編的黑暗懸疑影集《誰在你身邊》正在台中如火如荼拍攝中，除了何潤東在演藝圈以好人緣著稱，身兼製作人、女主角的徐若瑄（Vivian）及另一位女主角張鈞甯好人緣也不惶多讓，開拍以來，言承旭、楊一展、黑人陳建州、陳慧翎導演、「P導」老婆Peggy、電影《孤味》團隊及導演等眾多好友輪流探班、應援食物。儘管為防範新冠肺炎疫情的各種防疫措施讓劇組拍攝時戰戰兢兢，但工作人員仍直呼這果然是最幸福劇組。

《誰在你身邊》拍攝以來幾乎天天都有圈內、外好友報名探班並應援食物。該劇另一位製作人洪秀玲打趣表示：「在我們劇組請客都要排隊的。因為太多人要請客了！P導至今才搶到兩次，一次請烤肉、一次買食材煮大鍋湯，劇組燈光師很會烤肉煮湯，都是由他來當廚師。」

身兼製作人的女主角徐若瑄也很大方，除了開拍前就自掏腰包替劇組張羅乾洗手、口罩等各種防疫用品，飲料、水果也沒少過，有次收工時間早，她還大方請全劇組吃麻辣火鍋，甚至提供給劇組她代言的綜合維他命。主演張鈞甯、陳恩峰也相繼搶請客，慰勞辛苦的工作人員，逼得日前剛在劇組慶生的男主角莊凱勛忍不住大呼：「我還沒排到隊啊，製作人快選我！」

洪秀玲笑說：「Vivian跟Peter平時都很愛請客，兩人不分高下，只是有時候場景不允許，有時已經有人買了，所以不能擠在同一天！前天是例外，除了《孤味》團隊有提早預約，其他人都是臨時探班，所以一天就有四組人請客。」

對此，導演何潤東笑答：「非常感謝各路好友們的應援照顧，但開始有點擔心演員們越來越胖。」疫情期間趕拍，他嚴格要求現場落實防疫工作，在片場不時叮嚀提醒大家戴好口罩、勤洗手、每天出班收班量額溫等，希望大家平安共度疫情難關。

被封「鋼鐵V」的徐若瑄，最近忙發單曲，又忙拍戲，還要兼當製作人，由於拍戲必須long stay台中，劇組每週排休一、兩天假她才能回台北陪兒子，不過經紀人表示，幸好兒子Dalton有娘家家人幫忙照顧，且Dalton現在比較沒那麼黏她，除了要上很多課程，家裡也有很多年紀相仿的表兄妹作伴，她才能沒有後顧之憂，放心把心力花在拍戲，但她還是每天都會跟兒子以及人在新加坡的老公視訊解相思。

(中時 )