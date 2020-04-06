中美洲銀行（CABEI）日前宣布將在台灣設立區域辦公室，美國在台協會昨天分享美國國務院西半球事務局代理助卿邁克爾．柯扎克3日的推文，強調美國對此表示歡迎。台灣一直以來展現對該區域的承諾，「更是中美洲經濟整合銀行第一個區域外的會員。」

中美洲銀行成立於1960年，總部設於宏都拉斯的首都德古西加巴市，成立宗旨在經由融資推動中美洲地區經濟發展與整合。我國是在1992年加入「中美洲銀行」成為區域外會員國，除了在食品安全、農業、教育及中小、微型企業貸款等領域與CABEI合作外，也提供CABEI首次在國際市場發行債券的機會。

中美洲銀行日前發布新聞稿表示，為強化業務、國際商貿，提高區域競爭力並吸引投資，將在中華民國（台灣）設立辦公室，並提到台灣近期協助區域內國家防治新冠肺炎疫情的貢獻。

美國在台協會昨天在臉書轉貼柯扎克推文表示，「中美洲經濟整合銀行近期宣布將於台灣成立區域辦公室，美國對此表示歡迎。台灣一直以來展現對該區域的承諾，更是中美洲經濟整合銀行第一個區域外的會員。」

(中時 )