中美洲銀行（CABEI）日前宣布將在台灣設立區域辦公室，美國在台協會昨天分享美國國務院西半球事務局代理助卿邁克爾．柯扎克3日的推文，強調美國對此表示歡迎。台灣一直以來展現對該區域的承諾，「更是中美洲經濟整合銀行第一個區域外的會員。」
中美洲銀行成立於1960年，總部設於宏都拉斯的首都德古西加巴市，成立宗旨在經由融資推動中美洲地區經濟發展與整合。我國是在1992年加入「中美洲銀行」成為區域外會員國，除了在食品安全、農業、教育及中小、微型企業貸款等領域與CABEI合作外，也提供CABEI首次在國際市場發行債券的機會。
中美洲銀行日前發布新聞稿表示，為強化業務、國際商貿，提高區域競爭力並吸引投資，將在中華民國（台灣）設立辦公室，並提到台灣近期協助區域內國家防治新冠肺炎疫情的貢獻。
美國在台協會昨天在臉書轉貼柯扎克推文表示，「中美洲經濟整合銀行近期宣布將於台灣成立區域辦公室，美國對此表示歡迎。台灣一直以來展現對該區域的承諾，更是中美洲經濟整合銀行第一個區域外的會員。」
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。