大陸國務院總理李克強6日主持召開中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組會議，要求進一步防範陸地邊境疫情跨境輸入。會議指出，當前境外疫情呈暴發增長態勢，經陸地邊境輸入風險上升，近日陸地口岸入境確診病例數超過航空口岸入境確診病例數，要對所有邊境口岸入境人員實行閉環管理。

新華社報導，大陸國家衛健委公布的數據顯示，5日共新增39例確診病例，其中就有20例為黑龍江境外輸入個案，均來自俄羅斯；另新增28例境外輸入無症狀感染，26例從俄羅斯輸入。這些新增確診病例，都是從俄羅斯莫斯科搭乘航班到海參崴，然後再乘車，從黑龍江省東南部邊境城市綏芬河的公路口岸入境。顯示陸地邊境恐成為疫情破口。

報導稱，李克強在會上指示，針對關鍵環節和風險點繼續做好疫情防控，決不能掉以輕心。做好無症狀感染者醫學管理，並加強出院「復陽」患者管理。

會議指出，要強化邊境口岸管理和?生檢疫，對所有邊境口岸入境人員實行閉環管理。嚴格邊境地區交通管控，加強邊境抵邊村屯人員管理，對邊境經濟合作中心、邊貿市場、互市點等實施更嚴格的防疫措施。

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