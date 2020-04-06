正當新冠肺炎疫情在歐美肆虐之際，大陸武漢即將在4月8日解除自今年1月23日起的封城令。相對於歐美疫情的擴散，大陸已把重點放在無症狀者的防疫上，再加上當地的確診趨勢線已經拉平，所以外資對大陸股市反而出現久違的資金淨流入。然而，原本疫情不嚴重的印度現在反而引起了國際的憂慮，使得外資在上周不但大幅賣超印度導致當地股市重挫。

根據統計，上周外資在大陸A股淨流入11.49億美元，相較於前幾周明顯增加，但對於台灣與韓國股市，外資還是分別賣超5.09億美元與18.45億美元。此外，東協各國股市還是面臨外資持續流出的壓力，泰國股市在上周流出2.81億美元，印尼、馬來西亞、菲律賓與越南四地股市，外資流出的金額也在0.4到0.8億美元不等，可見外資對亞股的信心還是偏弱。

較特別的是印度，自從莫迪總理在3月24日宣布全國封城三周之後，由於缺乏配套，導致印度各地出現了大量的返鄉人潮，人群的聚集反而使得國際開始擔憂印度的疫情擴散，再加上印度相對偏弱的公共衛生系統，使得外資上周在印度股市賣超9.85億美元，股市單周跌幅也高達7.46％，高居亞股之冠。

摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，繼二月初以來，中國人行再度下調逆回購操作利率，大幅調降20個基本點至2.2％的2012年以來新低，並接力於4月6日進行今年第三度的定向降準，預期將釋放約4,000億人民幣長期資金。此外，由於連串的財政利多，今年大陸財政赤字能突破3％的GDP上限，上週中共中央政治局也表示並將發行特別國債、增加地方專項債券規模，市場預期整體刺激政策，可能將大陸的債務推升到GDP的5％。

不過，林雅慧表示，隨著大陸境內不少大型企業已近完全復工，三月大陸官方製造業與服務業PMI已分別升至52與52.3，不但較上個月快速彈升，而且還大幅優於市場預期。雖然復工並不代表產出恢復水準，但預期整體經濟活動可望於第二季出現強勁反彈，至於整體需求的強度，仍取決於海外疫情是否得到控制，或是大陸未來是否會有二度傳播而定。

林雅慧指出，受到新冠疫情影響，全球景氣在上半年恐陷入技術性衰退。不過相較前幾次的衰退來看，這次各國政府的應變速度較快，且推出的貨幣和財政政策規模也大，預料將一定程度支撐經濟。亞洲國家尤其如此，一來是亞洲國家央行有較寬裕的利率空間，二來是亞洲財政體質也較健全，所以從長線投資的角度來看，現在投資高品質的亞洲企業，一年後的投資勝率反而較高。

摩根投信表示，這波經濟下滑是從消費產業引發，製造業部分目前為止的衝擊仍在可控範圍，而經過2008年金融海嘯後，現在金融業的體質也較良好，所以只要消費產業回復速度快速，全球經濟即可望看到明顯的反彈。現在各國的政策刺激多針對中小企業借貸與民間消費力，未來一旦疫情緩和，消費力恢復的速度也就會更快，因此團隊看好全球景氣將在下半年出現復甦跡象。

(工商 )